Historias de hinchas argentinos en Qatar 2022: el pasaje que tienen que cambiar y la camiseta que no se vende

La camiseta de Scaloni de 2006

Argentina ganó cómoda y con tranquilidad frente a Croacia. Transitó el segundo tiempo sin mayores sobresaltos y se convirtió en el primer finalista del Mundial de Qatar 2022. Y los hinchas, tras el partido, parecían haberse contagiado del juego de la selección albiceleste: salieron del estadio radiantes y felices pero en calma. No hubo grandes canticos ni celebraciones sino alegría y también ilusión.

Su equipo volvió a ser prácticamente local aunque jugó a miles de kilómetros de Buenos Aires, Rosario, Jujuy o La Pampa. La presencia de decenas de miles de argentinos (algunos estiman en casi 50.000) hace posible ese milagro. Detrás de cada aficionado que viajó hay historias que pueden ser increíbles. Hay quienes gozan de una posición desahogada que ler permitió encarar el periplo, que no es barato por cierto, en tanto otros apelaron hasta el último peso de los ahorros para largarse a la aventura de llegar hasta estos estadios en el borde del desierto.

“Nuestros hijos no nos paran de escribir. Si volvemos nos matan”, dice Ester, que junto a su pareja Alberto salían del Lusail Stadium tras el triunfo. El 22 de junio de 1986 estaban juntos. Uno de sus hijos acababa de nacer y, mientras lo cuidaban, vieron cómo Argentina obtenía su última Copa del Mundo en México de la mano de Diego Maradona.



Este domingo, de la mano del otro gran 10 argentino, van por un nuevo título pero ellos no saben dónde lo van a ver. “Desgraciadamente tenemos vuelo en pocas horas, nos tenemos que ir, pero estamos debatiendo a ver qué hacemos”, dice Alberto, que cuenta que ya pagaron una multa por cambiar una vez el pasaje de retorno. “Es difícil”, dice Ester, que entre risas dice que sus hijos los amenazan para que se queden a ver la gran final.



“Esto es increíble, es un sentimiento inexplicable y vivirlo desde adentro es muy apasionante”, cuenta Alberto. Uno de los grandes motivos por el cual quedarse, además de la chance del campeonato, es por Messi. “Es de otro planeta. Es un monstruo, no le podés sacar la pelota de los pies”, cuenta.

Alberto y Ester, hinchas argentinos en Qatar

Alberto y Ester se alejan del estadio entre una marea de hinchas argentinos. Uno de ellos camina a paso apurado. Lleva un gorro de Boca Juniors y una camiseta peculiar: es un modelo 2006, lleva el número 13 y el nombre de Scaloni.



“Lo banco a morir. La conseguí, yo vengo coleccionando camisetas y cuando esta apareció dije: ‘la tengo que tener’. Scaloni me representa porque tiene seriedad, disciplina es un técnico muy prolijo”, cuenta.

El actual entrenador de la selección argentina fue parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania en 2006. Fue titular y jugó los 120 minutos en el partido de octavos de final frente a México. Vistió la camiseta 13 con la que 16 años después este hincha va a los partidos en Qatar.



“Me han ofrecido plata pero esta no se vende. Estoy acá desde octavos de final y vine a todos los partidos con esta. Si coronamos la pongo en un cuadrito”, cuenta.

Los argentinos celebraron el triunfo con mesura y ya piensan en la final del próximo domingo. Los alrededores del Lusail volverán a llenarse de camisetas de Maradona y Messi en su mayoría. También de Di María, Agüero, Julián Álvarez, una de Scaloni y quizás, si los hijos los convencen, con las de Alberto y Ester que una vez más cambiarán su pasaje.

