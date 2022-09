Gastón Bueno: el “alivio” después de ascender con Racing, la charla con Cavenaghi y el “bajón” que sintió en Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De jugar en la Primera División de Wanderers a quedarse sin club en plena pandemia. De tener a un paso la puerta del retiro a ser padre por segunda vez en su vida y animarse a probar suerte en la segunda categoría del fútbol uruguayo. De ser una interrogante a ser una de las figuras del Racing de Sayago. Todo eso vivió Gastón Bueno en menos de un año.

A sus 37 años, el zaguero recuperó el nivel y terminó como uno los referentes del recién ascendido Racing Club de Montevideo. Casi no se perdió partidos, se afianzó en la zaga y fue clave para que su equipo solo recibiera 18 goles en 27 partidos.

“Fue mucha alegría y alivio al mismo tiempo, sobre todo porque teníamos la espina del año pasado, que hicimos un campeonato bárbaro y merecíamos subir. Era una presión eso de tener la necesidad de subir sí o sí. A mí me tocó también salir campeón con Wanderers, que fue impresionante, pero llegar a Racing el año pasado, con Danubio y Defensor en un campeonato complicado, y estar casi por subir y no poder... Esto fue un alivio porque teníamos esa responsabilidad”, expresó a Ovación.



“A Wanderers también lo quiero mucho y es difícil compararlo (con el título del Clausura 2014) porque también lo dejo como un logro importantísimo en mi carrera. Pero yo ya estoy grande y esto es un título que te llena de alegría porque es, prácticamente, al final de mi carrera y no lo teníamos pensado conseguir. Campeón sale uno y es complicado porque esto es muy competitivo, así que haber sido campeones en la ‘B’ para mí es un logro impresionante”, reconoció.

El rol de Cavenaghi

Fernando Cavenaghi. Foto: Francisco Flores.

Con Fernando Cavenaghi al frente del gerenciamiento del club, Bueno notó una transformación que dejó al club “ordenado”. Fue en todo sentido: infraestructura, nivel de juego y funcionamiento. Incluso, el año pasado, con la posibilidad de irse a un “equipo importante” de la ‘A’ -que prefirió no detallar- eligió quedarse: “El primer día que hablé con Fernando me dio la tranquilidad de ser una persona sencilla. Me dijo: ‘Nosotros vamos a apostar a este club, le vamos a dar para adelante. Confiá en nosotros’. Yo estaba en la ‘A’ y me iba a jugar a la ‘B’; era un cambio. Pero el año pasado se dieron cambios importantes y este año ya es impresionante: no nos falta nada, hay un complejo nuevo que está espectacular, el (Estadio Parque Osvaldo) Roberto lo están haciendo todo nuevo, hicieron un salón para los socios... A mí me impresionó que en tan poco tiempo el club haya crecido tanto”.

Sobre el exdelantero argentino y su papel dentro de la institución, añadió: “Es una persona que siempre está dando la cara y buscando soluciones a los posibles problemas que puedan llegar a haber. Habla con los más chicos, con los más grandes, yo estoy súper contento. El año pasado tuve la posibilidad de ir a un equipo relativamente bueno de la ‘A’ y por una charla que tuve con él y el cuerpo técnico me terminé quedando en Racing por la apuesta que había en el club y por la seriedad. Ahora, pasando raya, me salió bien la jugada (risas)”.

El festejo de los jugadores de Racing. Foto: @SegundaAUF.

El paso de Wanderers a la "B"

Wanderers todavía ocupa un lugar en su corazón, aunque sus sensaciones, ahora, demuestran que se fue con un trago agridulce.



Dejó el club con 36 años, sintiendo que había dejado de ser respaldado: “Me prometieron que me iban a renovar por un año más y que no me iban a ‘dejar tirado’ en marzo (de 2021) porque era difícil conseguir equipo. Pero en marzo me dijeron que no iban a contar más conmigo y quedé sin equipo con mi familia en pandemia. Era difícil conseguir equipos de la ‘A’ porque estaban armados; sentí un bajón y me costó salir adelante”, aseguró.