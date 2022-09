Fútbol y vida universitaria: cada vez más jugadores estudian, conocé quiénes son

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando a fines de diciembre de 1999, el futbolista Andrés Fleurquin se recibió de licenciado en Administración de Empresas, marcó una diferencia y se convirtió en un emblema de que los futbolistas no tienen por qué dejar de estudiar cuando llegan a Primera División.

Según relató Fleurquin a Ovación, hizo la carrera en cuatro años y pudo terminarla justo antes de emigrar a Europa.

En aquel momento, pocos hacían lo que él: se llevaba los libros a las concentraciones y viajes que tocaran. “Tenía que tener mucha disciplina y ser estricto con el tema horarios. Creo que eso hizo posible que pudiese hacer las dos cosas”, señaló.

Para Fleurquin, compaginar estudio y trabajo tiene más que ver con los objetivos de vida personales. El exfutbolista aseguró que es importante conscientizar a los jóvenes que el estudio o, incluso, aprender un oficio, es fundamental para lo que viene después del fútbol.

Andrés Fleurquin.Foto: Archivo.

Luego de Fleurquin vinieron más casos: Agustín Viana e Ignacio González siguieron sus pasos.



El caso de González también sonó mucho: iba a la universidad al mismo tiempo que salía campeón uruguayo con Danubio en la temporada 2006/07. Sin embargo, cuando dio su salto al exterior tuvo que dejar de estudiar y ahora quiso retomar, pero tendría que empezar casi de cero y es probable que no lo haga, comentó a Ovación.



Pero no son los únicos, Juan Silva Cerón es abogado; el exarquero Juan Castillo y el exvolante Gabriel Alcoba son profesores de Educación Física; el hoy entrenador, Ricardo Moller es veterinario y, probablemente, la lista sea aún más extensa.

Matías Pérez, integrante del ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo a Ovación que la asociación hizo un convenio con los futbolistas por los derechos de imagen y ellos destinaron los recursos a un programa de la Mutual de Futbolistas que se llama “Más Mutual” y que involucra futbolistas profesionales, amateur y femeninas donde se dictaron distintos cursos, incluidos oficios, facilidades para terminar el liceo, así como apoyo a la salud mental, entre otros.

Casos de éxito y fútbol profesional

Guillermo May y su festejo en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

En la última fecha del Torneo Clausura, Guillermo May anotó el gol que adelantó a Danubio ante Peñarol en el Campeón del Siglo y fue uno de los mejores de la cancha.



Lo que no muchos saben es que, fuera de la cancha, el atacante dedica sus mañanas a cursar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica.



May es consciente que aunque esté en tercero y bastante avanzado en la licenciatura, es posible que en un futuro no muy lejano tenga que poner la vida universitaria en stand by: aún no encontró la forma de seguir cursando a distancia, en caso de que llegue un esperado pase internacional.



Según relató a Ovación, el futbolista piensa en recibirse y estudiar contabilidad o especializarse en finanzas, que es lo que más le gusta.



Diego Riolfo. FOTO: AFP.

Justamente en Economía y Finanzas se centró el jugador de Wanderers Diego Riolfo. El enganche, que tuvo trayectoria nacional e internacional, logró recibirse y realizó un posgrado.



“Cuando empecé a jugar al fútbol profesionalmente fue cuando terminé el liceo, entonces me acostumbré a hacer las dos cosas. Fue con mucho sacrificio, me iba a las siete de la mañana y volvía a las ocho o nueve de la noche, pero era una edad en la que tenía la energía para hacerlo. Cuando llegué a Primera División me parecía normal. Estudiar siempre me sirvió para despejarme del fútbol y viceversa”, detalló.



El jugador bohemio explicó que las distancias que recorría a diario en ómnibus le sirvieron para optimizar tiempos.



“Me llevó más de 10 años, pero logré el objetivo que tuve desde el primer momento”, remarcó. El jugador dijo que le parece más sacrificada la tarea de una persona que trabaja a tiempo completo y estudia, mientras que él como futbolista dedica entre tres y cuatro horas y luego tiene espacio en las tardes o las mañanas para estudiar.

Similar al caso de Riolfo es el de Diego Viotti, el odontólogo y especialista en ortodoncia que juega en el primer equipo de Albion. El futbolista contó a Ovación que siempre tuvo el incentivo de su familia para desarrollarse y que eligió la profesión cuando tenía 16 años.

Se recibió a los 23 años y desde entonces ejerce. Luego, hizo la carrera adaptando sus horarios para compaginar ambas actividades, algo que mantiene hasta el presente.

Viotti coincidió con Riolfo en que la vida de futbolista es compatible con el estudio, porque deja horas libres en el día: “Con una buena planificación y organización se puede hacer las dos cosas. Voy adaptando mi agenda para que todo fluya”, destacó.

Rafael Haller grita su gol para el 1-0 sobre Rocha. Foto: Estefanía Leal

La elección de Rafael Haller Rafael Haller hizo todo de un tirón: acomodó su vida futbolística al estudio y cambió de liceos para poder seguir formándose, siempre que los horarios no le servían y cuando tenía 18 años empezó la carrera de Ingeniería.

Lo hizo de forma progresiva, cursó la mitad de las materias un año, la segunda al otro y así progresivamente. Sabía y sabe, contó a Ovación que no está totalmente asegurado su futuro con el fútbol, aunque está en Primera División en Danubio y jugó muchos encuentros de titular.A mediados de 2021, las cosas se complicaron y tuvo que dejar de estudiar porque no podía dar los parciales. Aunque anhela seguir formándose optó por enfocarse en el fútbol.

Algunos de los universitarios

Diego Viotti El futbolista de la Primera de Albion es odontólogo y se especializó en ortodoncia y continúa formándose. Se recibió con 23 años y siguió estudiando, tiene 30 años y valora el esfuerzo que hizo para lograrlo. Para ejercer, acomoda sus horarios para poder desarrollarse.

Diego Riolfo El atacante de Montevideo Wanderers siempre tuvo claro que combinaría fútbol y estudio. Desde que empezó a jugar profesionalmente combinó y se tomó los estudios, yendo paso a paso. Hoy es economista y tiene un posgrado en finanzas, además de jugar.

Rafael Haller El futbolista surgido de Danubio estrenó la cinta de capitán en la Copa AUF. Además de eso, el juvenil franjeado llegó a aprobar primer año de facultad de ingeniería y una materia de segundo, pero de momento puso en pausa la carrera y solo estudia inglés.

Lucas Núñez El futbolista de 21 años de Deportivo Maldonado está cursando la carrera de medicina al tiempo que juega en el equipo fernandino. “Afortunadamente hay varios jugadores haciendo materias y otros el curso de entrenador”, dijo el DT Francisco Palladino a Ovación.

Nahuel Soria El técnico del negriazul, Jorge Bava, confirmó a Ovación que los juveniles Nahuel Soria y Kevin Amaro continúan con estudios universitarios, al igual que el arquero Sebastián Britos y que es probable que algún futbolista más siga con sus estudios.

Guillermo May El jugador de Danubio no solo hace goles adentro de la cancha, sino que también se anota sus tantos fuera mientras se prepara para el futuro. Está en tercer año de Administración de Empresas y piensa que la carrera universitaria es el complemento perfecto al deporte.

Bruno Veglio El futbolista bohemio de 24 años empezó la carrera de contador público en 2018 en la Universidad de la República, pero terminó cambiándose a la Católica. Está cursando el materias de tercero y cuarto año, por lo que está cerca de culminar el grado universitario.

Nacho González A sus 40 años, el “10” de la Franja aún no colgó los botines y este año se planteó seriamente retomar la carrera universitaria que congeló cuando emigró al fútbol europeo. Sin embargo, no cree que retome porque tendría que empezar de cero y no entra en sus planes.

Leandro Sosa El capitán de Danubio terminó el liceo y siguió estudiando inglés, tanto que hizo el profesorado en el instituto donde estudiaba y durante algún tiempo dio clases allí, hasta que la vida profesional deportiva se volvió más exigente y se volvió por completo al fútbol.