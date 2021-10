Fútbol femenino: así se jugará la quinta fecha del torneo de Primera División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se disputará la quinta fecha de la Primera Fase del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino de Primera División que hasta el momento tiene tres equipos en lo más alto del certamen.

Nacional, Peñarol y Liverpool son los tres líderes que comparten la cima con 10 unidades y empiezan a asegurar su cupo en la Zona Campeonato a la que avanzarán las cinco mejores instituciones.

Este fin de semana volverán al Estadio Charrúa donde disputarán sus respectivos juegos con la intención de seguir manteniéndose en lo más alto de la competencia.



Así se jugará la quinta fecha del certamen

- Fénix vs. Defensor Sporting (10:00) / Parque Capurro



- Peñarol vs. Atenas (10:30) / Estadio Charrúa (AUFTV)



- Racing vs. Danubio (15:30) / Estadio Charrúa



- Náutico vs. Liverpool (18:00) / Estadio Charrúa



- River Plate vs. Nacional (21:00) / Estadio Charrúa