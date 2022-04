La Escuelita dio una clase en el Centenario: las claves de Racing para vencer a La Luz y ganar el Torneo Competencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Racing se proclamó campeón del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional al vencer en la final a La Luz por 2 a 0 en partido disputado en el Estadio Centenario.

Sin embargo el equipo de Aires Puros, era quién llegaba a esta cita como favorito, con un 100% de los puntos obtenidos, sorprendiendo a todos con una extraordinaria campaña, frente a un Racing con altibajos en sus distintas presentaciones.

El comienzo del encuentro fue todo de La Luz que proyectaba a sus laterales, Enzo Castillo y Juan Pablo Fagúndez como dos punteros, creando un frente de ataque con 4 o 5 delanteros que llevaban peligro sobre el arco defendido por Rodrigo Odriozola.

Sobre los 9 minutos en una jugada que se orquestó por el sector diestro, un tiro cruzado de Horacio Sequeira terminó pegando el caño inferior derecho racinguista en una acción que pudo cambiar el trámite del partido.

La Luz se mostraba avasallador, con la recuperación que efectuaba Carlos Muela en la mitad del campo, las habilitaciones a Fagúndez y Castillo, pero faltaba la concreción cuando el balón llegaba a la última zona rival.

La Luz y Racing en la final del Torneo Competencia. Foto: Leo Mainé.

Los conducidos por Damián Santín siendo dominados, comenzaron a detectar algunos errores en la última zona “merengue” y por allí comenzaron a trabajar el partido buscando el desequilibrio en el tanteador.

Sobre los 20 minutos llegó la primera acción de peligro de Racing, en una triangulación efectuada por el sector derecho que terminó con un cabezazo de Diego Vera que ganó por arriba pero que no tuvo mayores consecuencias por la contención de Jhonny Da Silva.

Cuando el primer tiempo estaba por golpear la puerta, llegó el gol que cambió el trámite del partido, anotado por Luis Gorocito quién esta vez fue asistido por el “viruta” Vera y llevó la tranquilidad necesaria al vestuario.

Siempre se dice que el gol es el mayor cambio táctico del fútbol y esta vez no fue la excepción, ya que el segundo tiempo mostró a Racing dominando en todos los aspectos el trámite del resto del encuentro y La Luz que se fue desmembrando gradualmente hasta caer sin levante.

Racing y La Luz en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Las expulsiones de Juan Pablo Fagúndez y Patricio Gregorio expusieron el nerviosismo que se exhibía en el último tramo del cotejo, pero sin el torbellino de posibilidades que se mostraron en el primer tramo del partido.

Racing siendo más práctico, ejercía una eficiencia casi sin errores a la hora de defender y buscaba a través del contragolpe el poder liquidar definitivamente el encuentro.

El desgaste físico en ir a buscar durante el segundo período el empate y la desorganización defensiva de La Luz en los últimos minutos hizo que Racing tuviera 4 posibilidades muy claras para definir el encuentro, pero Jhonny Da Silva se convirtió en figura dejando en partido hasta el final a su conjunto.

Cuando el partido moría y nos encontrábamos en el quinto minuto añadido por Mathias De Armas, Eric de los Santos con un buen enganche por la izquierda dejó a Diego Vera delante del arco y ésta vez anotó el definitivo 2 a 0 con el cual Racing se proclamó como Campeón del primer torneo del año en la Segunda División Profesional.



LA FIGURA Diego Vera El “Viruta” nuevamente fue decisivo en un campeonato que lo tiene como goleador exclusivo. El delantero no sólo que anotó su cuota goleadora, sino que realizó una labor sacrificada en toda la zona ofensiva.

Racing se consagró campeón del Torneo Competencia. Foto: Leo Mainé.

Empieza el Campeonato Regular

El campeonato regular de la Segunda División Profesional comenzará la próxima semana. Factiblemente el viernes se juegue algún encuentro nocturno y el resto de la jornada se dispute el sábado.

La 1ª fecha

Miramar Misiones vs Progreso

Uruguay Montevideo vs Cerro

Sud América vs Atenas

Central Español vs La Luz

Juventud vs Racing Club

Villa Española vs Rampla Juniors

Posiciones

La Luz 15, Racing y Rampla Juniors 10, Progreso 9, Miramar Misiones 8, Sud América y Atenas de San Carlos 7, Uruguay Montevideo 6, Juventud 5, Cerro 4, Villa Española 3 y Central Español 1.