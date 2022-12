La emocionante carta que un hincha de Uruguay le dedicó a Luis Suárez tras la eliminación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La amargura y la angustia por la eliminación en primera fase de la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 aún es difícil de canalizar y superar para muchos hinchas celestes, pero algunos lograron encontrar la forma de usar todo eso a su favor para realizar cosas como la que hizo un joven en dedicación a uno de los máximos ídolos de la selección uruguaya.

Y es que el joven, llamado Agustín, leyó al aire en el programa "Peloteando Deportivo" de la radio Universal una carta que él mismo escribió y dedicó a Luis Suárez, quien ayer se retiró de la cancha completamente desolado. El joven leyó la carta al aire durante el programa y, al igual que su ídolo, se emocionó hasta las lágrimas mientras avanzaba en la lectura.

El momento en que Agustín leyó la carta también fue grabado y compartido a través de Twitter, donde rápidamente se viralizó y recibió muchos comentarios emotivos y de compasión, hasta alcanzar el teléfono de Suárez, quien también compartió el video en su cuenta y escribió: "Gracias Agustín! Me emocioné hasta las lágrimas".

Gracias Agustín! 🙌🏼



Me emocionaste hasta las lágrimas 🥺 https://t.co/h7dTk20FDU — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 3, 2022

"Hoy no lloro por la selección, hoy lloro por vos", comienza diciendo la carta del joven. "Siempre que te veo llorar, se me hace difícil contenerme. Te vi llorar en las buenas y en las no tan buenas, ahí siempre te acompañé desde mi lejanía".

Con el pasar de los segundos y las palabras, la voz de Agustín comenzó a entrecortarse y cambiar de tono mientras decía que nada podía reclamarle al máximo goleador de la selección uruguaya por todas las alegrías que le dio en su vida, hasta que finalmente se fundió en emoción y terminó de leer la carta esforzándose para no romper en llanto.

Luis Suárez se lamenta tras la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra.

Uruguay le ganó a Ghana 2-0, pero no fue suficiente, porque la victoria en paralelo de Corea en los descuentos frente a Portugal, obligaba a Uruguay a tener que hacer un gol más para poder superar a los coreanos en diferencia de goles, pero nunca llegó. Luis Suárez integró el once titular y dio la asistencia del segundo gol de De Arrascaeta, en lo que probablemente fue su último partido en Mundiales y que lamentablemente tendrá consigo el recuerdo de la eliminación.