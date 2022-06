¿Qué dijo Cristhian Stuani sobre la chance de llegar a Peñarol en este período de pases?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristhian Stuani vive horas muy felices luego de lograr el ascenso a la Primera División del fútbol español con la camiseta del Girona, club del que es goleador histórico.

Para el delantero del Tala ya son 15 años jugando en el fútbol europeo y a los 35, le llegó un llamado muy especial: el de Peñarol. Con la intención de conocer cuál era su situación contractual, Stuani confirmó que lo llamó Pablo Bengoechea.

"Es verdad que se ha contactado conmigo como lo hizo con mucha gente", sostuvo en diálogo con 100% Deporte de Sport 890. "He sido muy breve en la respuesta en el sentido de que estaba viviendo algo histórico y único y no tenía en la cabeza otra cosa que no fue eso", sostuvo en relación a la definición del último ascenso.

Stuani agradeció el llamado y confirmó: "Sin duda que para mí es un orgullo que tanto Peñarol, como Nacional que lo hizo en algún momento, se contacten conmigo. Es un orgullo que los equipos más grandes de Uruguay me tengan en consideración".

Eso sí, también afirmó: "Yo soy uruguayo y uno siente el país, pero hay que ser realista. Tengo un presente y un futuro en Europa donde me ha costado mucho tener lo que tengo y el respeto que me he ganado y lo que voy a hacer es disfrutarlo y a corto plazo veo un poco lejos ir a jugar allá (Uruguay)".