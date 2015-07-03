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El País Ovación Fútbol

Después de Messi, Suárez es el mejor

03/07/2015, 14:52
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Suárez y Messi festejan el primer gol de Barcelona. Foto: EFE
Toni Albir

El diario Sport realizó una encuesta a sus lectores del Barcelona sobre quién fue el mejor de la temporada. Además, puntúan su rendimiento. Luis recibe un 8,9 puntos sobre la base de diez.

Es tiempo de evaluaciones en la mayoría de los cuadros de fútbol, por parte de la dirigencia, de los jugadores y los hinchas. En este marco el diario Sport invitó a sus lectores a que puntúen el rendimiento de los jugadores del Barcelona y a que decidan cuál fue el mejor.

En un resultado sin sorpresas, Leonel Messi fue el que obtuvo el primer lugar, con una puntuación de 9,7 sobre diez posibles. A menos de un punto de distancia, se encuentra Luis Suárez, quien recibió un 8,9 por parte de los fanáticos. El tercer lugar lo ocupan Neymar y Javier Mascherano con un 8,7, tan solo dos décimas menos que el uruguayo. 

El director técnico del Barca, Luis Enrique Martínez, obtuvo una puntuación de 8,6 y es el que se ocupa el cuarto lugar en el ranking. 

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Suárez y Messi festejan el primer gol de Barcelona. Foto: EFE

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