La desopilante reacción de Gigliotti cuando le avisaron que Luis Suárez se va de Nacional: "¡Menos mal!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional venció 4-1 a Liverpool, con un doblete de Luis Suárez y otro de Emmanuel Gigliotti, y se consagró campeón uruguayo 2022. Tras el encuentro, el delantero argentino fue consultado sobre la salida del Pistolero y se lo tomó con humor.

"¡Menos mal, menos mal! Está todo bien, pero chau Luis. Dejá de joder", respondió Gigliotti, irónicamente, y desató la risa incluso de todos los periodistas.

¡EL SHOW DE #GIGLIOTTI! 🤣

Con bromas sobre Luis #Suárez, su gol y un nuevo título junto al Torito Rodríguez, así habló el delantero argentino en conferencia de prensa tras salir campeón uruguayo con #Nacional. pic.twitter.com/mA1Kc0EiYo — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) October 31, 2022

Gigliotti llegó a Nacional a inicios de 2022 para suplir la baja de su compatriota Gonzalo Bergessio. Sin embargo, para la segunda mitad de la temporada se encontró con la sorpresiva vuelta de Suárez. El argentino pasó a ocupar un lugar en el banco de suplentes e incluso le cedió la camiseta número 9 al Pistolero.

El centrodelantero ya firmó un nuevo vínculo para jugar la próxima temporada, pero no se animó a confirmar si volverá a usar la 9: "No sé, vamos a ver. La 8 tiene el campeonato. Capaz Luis me la devuelve", indicó.

Suárez confirmó ayer lo que era un secreto a voces: no seguirá en Nacional. El equipo que pica en punta para llevarse sus goles es Los Ángeles Galaxy donde militan los uruguayos Martín Cáceres (contrato hasta fin de año y Gastón Brugman (vínculo hasta fines de 2025).



Con los dos goles en la final, Gigliotti llegó a 11 en la temporada y fue el máximo artillero del equipo en el Uruguayo. Sobre el primer gol que marcó ante Liverpool, picando la pelota por encima del arquero, dijo fue el "más lindo" de su vida.