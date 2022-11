Convocados por FIFA: la historia de dos uruguayos que trabajan como voluntarios en Qatar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando un hincha llega a un estadio en Qatar es muy fácil que encuentre su butaca. Desde la estación de metro hasta su asiento, cada unos pocos metros, hay personas que se encargan de indicar por dónde ir, en qué puerta entrar, por qué escalera bajar y dónde sentarse.

FIFA tiene montada una estructura para facilitar la organización del Mundial de Qatar 2022 y para eso utiliza muchos trabajadores voluntarios que fueron seleccionados previamente. En el estadio Al Bayt, en el que por ejemplo se realizó la ceremonia de inauguración del torneo, uno de los voluntarios es uruguayo y se llama Patricio.

Tiene 20 años, vive en Montevideo y estudia ingeniería. Según contó a Ovación fue su padre el que le informó que FIFA disponía de un programa de voluntariado para trabajar en Qatar durante el torneo y él aplicó. Tras algunas entrevistas quedó seleccionado y está en Doha desde el 15 de noviembre. Su fecha de retorno está marcada tras la final.

“Hay que trabajar solo cuando hay partidos en ese estadio, los demás días estás como turista”, cuenta Patricio mientras espera el retorno de la selección de Uruguay al hotel tras un entrenamiento. FIFA se hace cargo de la estadía, algunas comidas e indumentaria de trabajo. El transporte está incluido con la Hayya Card, que es necesaria para ingresar el país. Los voluntarios sí deben pagar su pasaje aéreo. En Al Bayt es uno de los encargados de guiar a los fanáticos.

Patricio cuenta que en Montevideo trabajó en una red de cobranzas y que nunca estuvo vinculado a FIFA, aunque sí tuvo experiencia en logística de eventos deportivos.

“La verdad hay que hablar inglés, lograr comunicarte y listo. Realmente hablás con la gente y la mitad de las cosas no las entendés (risas). Si le metés onda podés. Es tener buena onda, voluntad y ya está”.

En Al Bayt se han disputado tres partidos hasta el momento y en total durante todo el evento se jugarán nueve. Patricio, por esa razón, debe trabajar nueve días de los más de 30 que estará en Qatar. Algunas veces tiene ofrecimientos para trabajar en otros estadios.

“Son bastante alegres, capaz que para el Mundial permitieron ciertas cosas pero no es tan estricto, yo no he tenido problemas con nada”, dice sobre su experiencia con la gente. Además, valora esta experiencia porque cree que Qatar es un país al que de otra forma posiblemente no hubiera visitado.

Obviamente Patricio tiene entradas para ver a Uruguay y planea asistir a todos los partidos de la Celeste en Qatar. Por el momento no hay ningún partido que Uruguay vaya a disputar en Al Bayt y la única forma que podría suceder es si termina en el primer puesto del grupo y clasifica a semifinales. “Espero lucharla por lo menos, ya que vine podríamos meter unas semifinales”, comenta Patricio, que en caso de que se cumpla su pronóstico deberá guiar a los compatriotas.

En el mismo estadio pero en el área de marketing trabaja Manuel, otro uruguayo pero que hace unos meses vive en Valencia. “Meterte en FIFA y trabajar de lo que hago en un Mundial fue lo que me motivó un montón para venir. Además desde España era más accesible venir ”, dijo Manuel, que es dueño de una agencia de marketing.

“Es un Mundial raro, al estar los estadios cerca está todo concentrado en un lugar y eso hace que la gente de todos los países se estén cruzando. Espero que se mantenga este clima de fiesta pero me gustaría que venga más gente”, cuenta en su primera experiencia mundialista. Uruguay, además del plantel principal, tiene representación en Qatar. Manuel y Patricio fueron citados por FIFA y juegan su Mundial en al Bayt.