Qatar desde adentro

Uruguay en bicicleta y una compra polémica

¡Hola a todos! ¿En que andan? Por acá un poco cansados pero bastante entusiasmados. Hoy escribe Mateo Vázquez. La verdad tenemos planazos para este fin de semana y no queremos perdernos ninguno. Vamos a ver Inglaterra – Estados Unidos en un rato, Argentina – México mañana y España – Alemania el domingo. En el medio hay práctica de Uruguay, conferencia de prensa, un banderazo y algunas cosas más.

Mientras les escribo esta newsletter veo ropa colgada por todo el living. Hay más en los cuartos y en todo lugar donde pudimos. La imagen es tristísima, ya lo se, pero más triste fue el momento en que abrimos el secarropas y las prendas estaban más mojadas que cuando lavamos. Hermoso sol en Doha y no tenemos cuerda para colgar. En fin, empecemos que el estadio Al Bayt es bastante lejos y no vamos a llegar.

Ya comienza el pedalear

Entre notas, videos, fotos, diario y más tras el partido de Uruguay nos acostamos cerca de las 03:30 de la madrugada. Pues la selección marcó práctica a las 09:00 con 15 minutos abiertos a prensa por lo que allá fuimos con un par de horas de sueño. En la práctica se vio muy poco: los jugadores hicieron bicicleta fija y después estiraron. Fernando Muslera y Sebastián Sosa hicieron un entrenamiento normal con el entrenador de arqueros y la única novedad llegó en los últimos 3 minutos con prensa: Ronald Araujo.

El jugador del Barcelona apareció en cancha vestido para entrenar, jugó un poco con una pelota y se puso el chaleco con GPS que mide los entrenamientos. Todo indica que se movió en cancha pero cuando eso sucedía ya estábamos en la calle esperando un auto bajo el sol más fuerte que he sentido. Al menos Nicolás sacó un par de fotos que valieron la pena. Bueno, para eso vino.

Son los uruguayos



La situación la vimos hace unos días pero en el ruido la terminamos demorando. Fuimos al banderazo uruguayo y para eso nos tomamos la línea roja del metro. Nos bajamos en una estación que tenía una línea de tiempo con todos los Mundiales y sus campeones pero en la imagen de 1950 estaba el equipo de Brasil y no el uruguayo.

El Maracanazo, una de las máximas gestas en la historia del fútbol mundial, no muestra a los verdaderos protagonistas. Podríamos imprimir y llevar una de las tantas fotos del archivo de El País pero mejor no corremos el riesgo vaya a saber uno que puede pasar…

Justo esa camiseta…



Esta tarde estuvo algo tranquila en cuanto a lo deportivo porque Uruguay entrenó temprano por lo que aprovechamos la tarde para hacer un poco de contenido turístico junto a Nicolás. Ángel se quedó en el apartamento, creo que quería un poco de descanso de nosotros dos. Lo entendimos y partimos sin insistir.



Fuimos a Souq Waqif, un mercado local con productos típicos, vestimentas, artesanías, perfumes, especias, comidas y argentinos. Muchos argentinos. Habían organizado un banderazo y cerca de las 17:00 ya estaban en tal cantidad que había lugares por los que no se podía pasar sin terminar siendo parte de una marea de gente cantando por Maradona y Lionel.

El hecho que me trae a poner este punto en la newsletter, además de anunciarles que en estos días voy a publicar un video sobre este paseo, es pedirles una opinión. Nicolás es padre y como todo padre extraña.



Hoy, paseando por el mercado, se acordó de su hija y su pasión por el fútbol y le compró una camiseta. Cuando lo vi comprarla me llamó la atención pero los padres suelen tomar decisiones injustificadas por sus niños. Nico, por ejemplo, le compró la 7 de Portugal con el nombre de Cristiano Ronaldo a dos días del partido con Uruguay que es casi una final. ¿Qué les parece? Por suerte no vio la de Ghana y a su otro hijo le compró la de Qatar. Si quieren decirle algo esta es su cuenta de Twitter.

Bueno, por acá voy cortando porque hay que salir hacia el estadio. Yo tengo muchas ganas de ver a Inglaterra que después del debut que metió viene entonada y me ilusiona. Ángel, por su parte, tiene ganas de cruzar a David Beckham para sacarse una selfie porque dice que se identificaba con su forma de jugar. Ojalá, si se lo cruza, no haya una pelota cerca.



Si tienen algún comentario pueden encontrarme en Twitter acá. Si quieren leer a Ángel pueden hacerlo en su cuenta acá. Los dejo y emprendemos el camino que está bastante complicado entre metro y buses. Complicado como el relato de la formación de Corea del Sur para Alberto Kesman. Aplausos por esa transmisión sin pelos en la lengua.