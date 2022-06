Christian Oliva, la posibilidad de la vuelta a Nacional, y un volante que podría emigrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque el Torneo Apertura no terminó, y el Intermedio ni siquiera empezó, ya empezó la movida del mercado de pases para Nacional, que tiene como prioridad la contratación de un extremo y de un enganche.

La vuelta de Christian Oliva al club no es una utopía, todo lo contrario. El volante central, de las formativas tricolores, con pasaje por Cagliari y Valencia en Europa y actualmente en Talleres de Córdoba, quien es el propietario del 60% de la ficha, podría regresar al club en este mercado.



Es que Oliva no está cómodo en el club de Córdoba, al que llegó en febrero de este año y jugó apenas 10 partidos, cuatro de ellos como titular, teniendo en cuenta todas las competencias.

Talleres le debe dinero a Oliva (cerca de cuatro meses de salario), por lo que el futbolista podría salir libre de la “T” amparado por esa situación, siempre y cuando el club no le abone lo que le adeuda. Aunque otra posibilidad es cederlo a préstamo.



Hay que tener en cuenta que Oliva tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2024 -firmó después de quedar libre en Cagliari- y que conjuntamente con su representante rechazaron antes una oferta de Cruzeiro, ya que el técnico uruguayo Paulo Pezzolano lo quería en su club.

Si bien en Nacional no es la prioridad contratar a un volante central, Oliva es un nombre que gusta en el área deportiva, y también al entrenador Pablo Repetto. Además, en los tricolores son conscientes que Felipe Carballo podría emigrar a mitad de año. En relación a él, la concreto es que hoy Nacional no tiene una oferta por su ficha, y para salir tiene que ser a un equipo competitivo.



Carballo está teniendo un buen nivel en Nacional, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2023. Cuando firmó libre desde Sevilla en Nacional (teniendo otras ofertas sobre la mesa), el por entonces presidente tricolor José Decurnex se comprometió con el representante del jugador a no complicarle la salida en caso de recibir una oferta por el futbolista aunque lo económico no colme las expectativas del club, que hoy es el dueño de su ficha.