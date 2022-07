Cerrito 0-1 Danubio: la franja se puso en ventaja con un golazo de Emanuel Hernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danubio visita a Cerrito en el Parque Palermo para cerrar la participación de ambos en el Torneo Intermedio y ya sin chances de poder acceder a la final, los dos buscan puntos importantes para continuar persiguiendo sus objetivos en esta temporada.

Es que ambos equipos necesitan sumar para evitar descender e intentar aspirar a algo más en la Tabla Anual. Los auriverdes suman 18 encuentros sin conocer la victoria, mientras que los de la Curva lograron ganar ante Plaza en la última fecha, luego de una mala racha, y buscan un triunfo para seguir soñando con la permanencia y también con la clasificación a una de las copas internacionales.

El partido

En una tarde lluviosa, Cerrito recibió a Danubio en el Parque Palermo. El césped sintético de la cancha, ayudó a que a pesar del agua, el juego no fuera trabado.



La primera parte del primer tiempo fue toda del visitante, que dominó y tuvo algunas chances de gol.



El locatario, por su parte, no pudo más que defenderse de un equipo de Danubio que llegó pero que no pudo convertir.



La más clara la tuvo el franjeado a los 7’ y la pelota terminó al fondo de la red, sin embargo el árbitro sancionó mano.



Minutos después, una jugada revisada con el VAR derivó en una tarjeta roja.

Danubio creció y llegó una serie de pelotas quietas en el área de Cerrito que terminó con gol de Emanuel Hernández de chilena, para poner el 1-0 de la franja a los 23'.



Después del gol, los franjeados siguieron presionando mientras los auriverdes buscaron llegar de contragolpe, aunque no lograron lastimar.