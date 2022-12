La brutal silbatina de los hinchas de Ghana  cuando anunciaron a Luis Suárez por los parlantes del estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al duelo entre la selección de Uruguay y la selección de Ghana por la última fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, los fanáticos del seleccionado africano realizaron una brutal silbatina a Luis Suárez cuando fue anunciado en la alineación titular de la Celeste por los parlantes del Estadio Al Janoub.

En ese momento, el Pistolero se encontraba en la cancha haciendo el calentamiento con sus compañeros. No realizó ningún tipo de gesto y continuó con los trabajos.

La silbatina se debe a que los ghaneses no olvidan la mano del salteño que evitó en 2010 el pasaje del conjunto africano a las semifinales del Mundial.

En el último minuto del alargue, Suárez tocó la pelota con la mano en la línea para evitar el gol de Ghana. El árbitro sancionó penal y expulsó al jugador. Luego Asamoah Gyan falló el penal y todo se definió desde los 12 pases con la recordada picadita del Loco Abreu par aponer a la Celeste entre los cuatro mejores del mundo.Ayer el Pistolero fue consultado sobre esa incidencia y la sed de “revancha” que despierta en protagonistas e hinchas: “Toqué la pelota con la mano, pero el jugador de Ghana erró el penal. No yo. A mí me expulsaron y cobraron el penal. Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad”.

“Capaz que los jugadores que hablan de ‘revancha’ tenían ocho años y ni se acuerdan o lo vieron en imágenes. El otro día fuimos a jugar con Portugal y nadie habló de ‘revancha’ porque lo eliminamos en 2018. No podés vivir con cosas del pasado y pensar en revanchas. Yo me mandé una cagada con (Giorgio) Chiellini (en referencia al mordisco de 2014) y después jugué contra él y le di la mano y un abrazo”, agregó.

Uruguay enfrenta a Ghana desde las 12.00 buscando la clasificación a octavos de final. Necesita ganar y esperar que Corea del Sur no supere a Portugal.

Si ganan ambos, se definirá por saldo de goles: Uruguay tiene -2 y Corea -1. . Si terminan empatados en eso se tomarán, en el siguiente orden, el primero que se imponga en uno de estos criterios: goles a favor, resultado entre sí (en este caso fue empate), Fair Play y sorteo.