El sueño sigue intacto: de la mano de Granger, Uruguay obtuvo un triunfo clave ante Puerto Rico

No había mañana para la selección uruguaya de básquetbol. El equipo de Rubén Magnano necesitaba ganar y lo hizo ante un duro Puerto Rico frente a unas 5.000 personas en el Antel Arena por 78 a 70. Jayson Granger había pedido el apoyo de la gente en la previa en diálogo con Ovación. Y vaya si cumplieron, generaron esa “presión” en el ambiente que pretendía el base y lograron doblegar a una selección puertorriqueña compleja que venía de revertirle el partido a Brasil en el último cuarto.

El comienzo del partido fue estelar para los de Magnano, que crecieron desde la solidez defensiva con el aporte en el goleo de Vescovi y Granger. La visita se mantuvo en partido, pero no lograba imprimirle la intensidad deseada al juego y el trámite friccionado favoreció a la Celeste, que con el correr de los minutos y el apoyo de su gente se fue afianzando cada vez más. En el tercero el protagonismo se fue alternando con Fitipaldo, Granger y Vescovi siendo esenciales. Y en el último, cuando la visita comenzó a acechar con Plummer como estandarte ofensivo (20 puntos), apareció Rojas con puntos determinantes.

Jayson Granger en el juego ante Puerto Rico. Foto: Juan Manuel Ramos.

Tras el final del partido, Granger, figura del encuentro con 25 puntos, habló en exclusiva: “La clave para ganar estuvo en la defensa, supimos manejar su contraataque y su tiro de tres”, inició.



Sobre su duelo especial con Ortíz, a quien incluso le celebró un libre tendiéndole la mano para que lo salude, comentó con una sonrisa: “Obviamente Ortíz no sabe que a mí me gusta eso, tenía la espina clavada porque uno de los chicos de Puerto Rico en el avión ya me había dicho que yo era entrenador, entonces después le dije: ‘Decile a tu compañero que no soy entrenador, soy jugador‘”.



Sobre la relevancia del triunfo para el sueño mundialista, comentó: “Es un punto clave para cumplir con el objetivo, pero hay que tener los pies en la tierra y aún quedan cuatro partidos. Hay que cumplir con los dos próximos de noviembre y vamos a ver si podemos cumplir el sueño de estos dos”, finalizó la estrella de la selección uruguaya.