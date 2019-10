Vivir sin miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Cada vez que hay un plebiscito para reformar la Constitución nacional se produce una controversia más o menos virulenta entre quienes la apoyan y los que la rechazan, todo teñido por el color político del que la propuso y el de los que se oponen, todos analizan primero si los beneficia o los perjudica, antes de estudiar el tema a fondo.



Es así que la polémica está llena de frases hechas y medias verdades que al final son las peores mentiras.



En el caso de la reforma sobre seguridad que se plebiscita el próximo 27, se dice que las FFAA no pueden ocuparse de ese tema, porque han sido formados para otra cosa; como si fueran máquinas de matar que hubiera creado un Estado belicista, que no saben tratar con civiles, pero se olvidan (intencionadamente), que la policía aeroportuaria que se desempeña en todos los aeropuertos, tratando con cientos de miles de personas anualmente, la ejercen efectivos de la Fuerza Aérea. Tampoco dicen que la Armada Nacional, por intermedio de la Prefectura Nacional Naval, tiene jurisdicción policial en todos los puertos del país y en toda la franja costera que es utilizada en verano por millones de personas, no registrándose incidentes entre el personal militar abocado a esa tarea y los civiles con quienes interactúan.



La Guardia Nacional propuesta no será darle al Ejército más injerencia en seguridad interna, será un organismo dependientes del Ministerio del Interior, como la Republicana o los grupos GEO, que utilizarán personal militar que se podrá entrenar en las labores requeridas porque ya tienen un camino andado, como es el haber incorporado la disciplina y el manejo de armas, no existiendo ningún impedimento legal para que cualquier soldado cuando deje de serlo pueda incorporarse a la Policía.



Entonces concluimos que se está inventando un problema donde no existe.

Los allanamientos ya existen, durante el día si hay presunción de que se está cometiendo un delito y un juez lo ordena, no hay ninguna traba para que se cumplan. La propuesta es extenderlo a horas de la noche que hoy son posibles sólo si el dueño de casa lo autoriza, y se ha constatado que por ese impedimento varios domicilios particulares son usados para el tráfico de drogas; también aquí se ha mentido deliberadamente.



Todo el mundo se queja que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, la prisión efectiva y permanente para algunos delitos gravísimos es una forma de que las penas se cumplan efectivamente y que si es necesario aplicarles un tratamiento para recuperarlos, exista un tiempo efectivo para cumplirlo y si se logra ese fin, a los 30 años de reclusión la Suprema Corte de Justicia tenga la posibilidad de revisar dicha condena.



Muchos hablan de los Derechos Humanos de los delincuentes, porque eso arrastra votos, pero se olvidan de esos mismos derechos que tienen las víctimas del delito.