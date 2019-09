Víctima y rehén

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es sabido, hace mucho, que cuando los y las usuarias de algunos servicios públicos hacemos las gestiones en los entes, cuando tenemos problemas, no siempre las cosas “tienen solución”. Entonces elegimos hacerlos públicos porque parece ser la única forma que un día te llamen para solucionarlo.



En este caso, Antel está imponiendo reglas de juego que no son limpias, y como son inaccesibles en sus oficinas, y todo queda en la “nube” del call center, decido expresarme acá.



La Noche de la Nostalgia me robaron el celular y lo que siguió fue rastreo sin suerte, bloqueo de sim, denuncia.



El lunes 26, me saqué un IPhone 6S, con el beneficio en el plan, y lo compré en el local de Antel de Pando, porque vivo allí. El celular no prendió nunca. Lo llevé, lo comprobaron y me dieron otro, mismo modelo, sin nada de carga. En casa lo cargo, lo prendo, jamás pudo conectarse a ninguna red wifi. Al otro día, a primera hora lo llevo al lugar donde lo compré.



Intentaron configurarlo, y concluyen que “está fallado”, bien (pienso), espero me lo cambien, pues lo compré ayer y es el segundo que me dan roto en 24 hs. La respuesta no se hizo esperar: “no te lo podemos cambiar” aunque esté fallado desde acá, porque “Apple es así..., va a la garantía y te damos uno parecido”. ¿Qué?, le pregunto asombrada. “Sí, es así”.



Indignada, porque además me tenía que ir, agarro el celular rotoso que me dieron, y rematan diciéndome: “lo pasan a buscar para llevarlo a la garantía en 10 días, una vez allá, el 26 de setiembre más o menos, te lo damos”. Salí furiosa pero sabiendo que nada iba a ganar enojándome con la funcionaria. Llegué a casa, llame al call center, y me dicen que “Apple tiene esa particularidad”. Pero yo compré un celular nuevo y voy a pagar por un celular nuevo, le dije, no me sirve comprar un celular que viene de una garantía de la que yo no soy responsable. El operador me dijo que “este tema lo excedía “, y que un supervisor me llamaría inmediatamente. Nadie me ha llamado. Les hablé por redes sociales y me vuelven a tomar los datos, y me vuelven a decir que me van a llamar. Pero yo sigo sin el celular que compré en 18 cuotas, que debería ser nuevo, y que no debió ir a la garantía, porque vino fallado de fábrica.



En este momento estoy siendo responsable (porque Antel me involucra), en un problema de ellos con la empresa de la manzanita.



Siempre pagando “celulares rotos”, nosotros, los nabos de siempre.