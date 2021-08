Vergüenza, ni un poquito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Días atrás, me enteré por la prensa que cuatro gerentes de la finada Gas Sayago hicieron como el borracho, se tomaron hasta el agua de los floreros.



¿Cómo puede ser que unos pocos jerarcas de un organismo que no existía, se hayan gastado todo ese dinero que es de Juan Pueblo?



He escrito en algunas oportunidades que a esta gente no les importa para nada el prójimo, aunque se dicen defensores de las personas más desprotegidas.



Y la culpa no es sólo de estas personas antipatriotas, es de todo el F.A. que los protegió, al igual que a Sendic en su momento.



Para decirlo muy fino, todas estas personas y otras que irán apareciendo cometieron “chambonadas” que no se pueden aceptar.



Los uruguayos que creemos en la honestidad y transparencia, esperamos se haga justicia; la historia lo demanda.