Vergüenza ajena

Padres y el Mides



He escuchado la respuesta de la Sra. Arismendi refiriéndose a la situación del papá y el chico sin hogar que habían solicitado ser aceptados para pernoctar en el Mides, aclarando que no se dispone de muchos antecedentes ya que solo recuerda 4 casos en años. Mi pregunta es, considerado el caso como de coyuntura, ¿no habría que haber buscado la resolución del mismo? Esto es de difícil concreción ya que el Mides tiene una burocracia fantástica.



No era necesario buscarle al Sr. que concurrió con su hijo, la existencia de antecedentes penales u otras limitaciones morales, cuando todos sabemos que la población que usufructúa el Mides, en un gran porcentaje de las madres pueden ser consumidoras y eso no las limita. Esta es una problemática social triste que no inhibe la atención del estado ya que no se plantean oportunidades, que les permita salir de ese flagelo.



Las autoridades deberían asumir su responsabilidad de no generar desde el gobierno la disminución del consumo de droga y que luego se traduce en actividad delictiva para sustentar la compra de estupefacientes.



No hagamos diferencias entre mujer y hombre en actitudes mono parentales, porque estamos desconociendo cual puede ser el sexo que se haga responsable del cuidado del niño. Si es el papá también produce grandes reconocimientos, porque es algo no muy común.