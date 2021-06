Vacunas, tercera dosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Leyendo la carta al lector del Sr. José Dapiane del pasado sábado, sobre la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid -19 y el cruce de las mismas, me surgen algunos comentarios.



Para empezar, según los expertos, las vacunas chinas frente a internaciones en CTI y muertes, tienen la misma eficacia que otras. No así ante contagios más leves y eso es imposible de evitar con ninguna, incluso inmunizados con Pfizer se han reinfectado.



En segundo lugar, los expertos no tienen claro aún cuánto tiempo inmunizan las vacunas, todas las que se están usando, de modo que la oportunidad de la tercera dosis no está aún definida científicamente.



Y por último, hay posiciones divididas en la ciencia con respecto a la vacunación heteróloga, aquella en la que se inoculan vacunas de distinta plataforma. Por ejemplo, Sinovac que es tradicional de virus atenuado y Pfizer que es de ARN mensajero.



Por ahora nuestros asesores en vacunación no lo recomiendan porque no hay estudios sobre ello y en lo que me es personal no me daría una tercera dosis que no sea Pfizer, como las dos primeras. Tampoco lo haría con Sinovac. Hasta las medicaciones tienen interacciones, por tanto no me gusta la idea.