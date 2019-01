Totalmente fuera de lugar

@| Esto es la 3era. vez que me pasa en 3 meses aprox.



Mi linea fija de Antel es relaltivamente nueva y siempre cuido de no dar el teléfono a empresas o particulares, solo lo tengo para urgencias familiares.

Hoy por tercera vez en pocos meses recibo un llamado cuando atiendo una máquina me dice lo siguiente: “FELICITACIONES (pongo en mayúsculas porque es la primer palabra del mensaje y la grabadora lo dice con mucho ímpetu), te ganaste un sorteo en el cual sorteábamos una instalación gratis de alarmas, también contamos con linea directa con la policía. Presione 1 si le interesa o corte si no le interesa.” Algo así más o menos.



Digité el 1 por curioso, para ver que empresa era, -porque la grabación no decía que empresa era-, y tuve que esperar el llamado de un representante de ventas al cual lo único que hice fue preguntarle de que empresa me llamaban y le corte.



Me surgen varias inquietudes respecto a esta publicidad.



1) ¿Quién les dio mi teléfono? Y en caso que precisen autorización, ¿quién se las dio para llamarme al teléfono de linea de mi casa, a horas inconvenientes ?



2) Cuándo fue el sorteo que se realizo el cual gané, que escribano publico participó, quiénes eran los participantes y cuáles eran los premios? Todas estas preguntas asumiendo por supuesto que no es mentira lo del sorteo.



3) ¿Contacto directo con la policía? Esto si tengo certeza que es una mentira la cual la empresa ya me confirmó que lo era.



Engaño, mentiras, poco profesionalismo, cobardía al llamar anónimamente, y así podría seguir un rato despotricando contra tal campaña de marketing.

Habría que investigar un poco a fondo con los organismos reguladores pertinentes si la compañía esta dentro de la ley.