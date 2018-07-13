Julián Ferreiro Ferrando Canelones

@| Dr. Tabaré Vázquez, me desprendo de todo color político para dirigirme como un ciudadano más de los que hemos hecho el triste proceso de darnos cuenta que las cosas no solo le pasan a los demás.

Usted ha demostrado especial sensibilidad por la inseguridad de sus vecinos de balneario, lo entiendo porque a mis vecinos, a mis amigos, a mí familia les están pasando cosas feas muy feas; los robos, las rapiñas, los copamientos, hasta la propia muerte vive todos los días con nosotros. Ahora siento que las balas me pican cerca y tengo miedo Presidente, tengo mucho miedo. No quiero despedir a un hijo, quiero conocer mis nietos, quiero ver envejecer a tanta gente querida, hoy todo esto está cada vez más lejos. En esta jornada otra familia de Las Piedras enterró un hijo víctima de un asalto violento, ¿me entiende? Es de lo que le hablo, abuelos que no van a conocer sus nietos, padres que ven irse el fruto de su amor, familia llorando, dolor mucho dolor y miedo, mucho miedo.

Usted sabe que la constitución que prometió respetar y hacer cumplir, obliga a él Estado a velar por la seguridad de todos los ciudadanos, cosa que no se cumple y es usted el responsable. Sí usted, porque con el cargo vienen los derechos y las obligaciones. Usted se mantiene firme en mantener un equipo en el Ministerio de el Interior que lideran los años mas violentos en delitos de los últimos treinta años.

Presidente, tengo cincuenta años, dos hijas, un comercio y mucho miedo.