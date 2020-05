Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En las unidades de transporte colectivo no se respeta del todo el protocolo sanitario.



El pasado lunes 11 de mayo, en un ómnibus que venía del Este hacia Montevideo, varias personas viajaban sin tapabocas. Al consultar al guarda, nos respondió que no era obligatorio.



La pregunta es: ¿la empresa debe entregar tapabocas a aquellos pasajeros que no lo lleven? No me queda claro.