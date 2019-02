Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vivo en Solymar Norte desde que nací. Era un lugar hermoso y tranquilo hasta que comenzaron a sacar presos a la calle y estos tienen atemorizados al barrio. La gente vieja y los niños están encerrados tras las rejas. Yo salgo a trabajar armada, como muchos de mis vecinos, porque sé que me la van a dar en cualquier momento.



¡Qué horrible es vivir así!



Días atrás, se citó a las autoridades canarias y al Alcalde a una reunión a la hora 19, a la cual nadie concurrió. Destaco la presencia del Comisario de la Seccional 18 y su buena disponibilidad. Pero hay temas que los tiene que resolver la Intendencia. A la Escuela 108 no sé cuántas veces la robaron.

Queríamos que nos ayudaran a mejorar el barrio que está lleno de pastizales y lugares donde se propicia el juntadero de delincuentes. Pero lamentablemente, aunque pago contribución y Primaria, nadie me brindó un servicio de nada. La seguridad es problema de todos. También de la Intendencia.



Y le pido Señor Alcalde que haga algo. Las veces que se le fue a pedir algo no respondió.



Espero que luego de las elecciones la Comuna Canaria cambie por el bien de la gente que somos los que pagamos impuestos.