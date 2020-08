Responsabilidad republicana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La negativa de los candidatos del Frente Amplio de no debatir con la Economista Laura Raffo, es una clara señal de total falta de sentido republicano. Máxime cuándo la orden provino directamente de la cúpula frentista.



El Ingeniero Daniel Martínez llegó a manifestar que Raffo carecía de republicanismo, algo a lo cual nos tiene acostumbrados

desde la última campaña por la Presidencia de la República.



Inclusive el ex-director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, llegó a decir que "es la candidata de la derecha", comentario muy poco feliz y desafortunado.

Pero obviamente dejan ver la hilacha y su marcado resentimiento por no haber sido gobierno, y es por ello que tratan de ensuciar esta nueva campaña, acusando a la candidata de la coalición multicolor de ser quien no actúa limpiamente.



Hasta se podría decir que hay violencia de género por parte de todos los postulantes del FA, un discurso muy trillado en esa fuerza política y que en la práctica resulta en palabras vacías.



Confío plenamente que los montevideanos razonen adecuadamente a quién votarán, especialmente para no continuar con largos años de total ineficiencia en la administración capitalina.