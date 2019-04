Recolección de basura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Quién no cumple?



Muchos montevideanos estamos hartos de escuchar: el gremio es culpable, Adeom es culpable. Ahora también recurre a esa treta y excusa el Sr. Martínez.



No es así... el que gobierna debe mandar y no manda, no cumple sus obligaciones para las cuales fue elegido. Entonces: ¿de quien es la culpa? ¿Del gremio? No, la culpa es del la incapacidad del jefe o sea del Intendente, y de eso se aprovecha el gremio para lograr beneficios propios.



Cada Intendente frenteamplista quiso culpar al gremio y lo consiguió.



La gente cree y le echa la culpa a Adeom. Ningún Intendente salió culpado por la población, lo mismo que Martínez ahora.



Recordemos que Adeom a la hora de votar, vota a los compañeros del FA y que a ningún Intendente o gremio le importa o le importó la salud y el bienestar ciudadano.



Por encima de ellos está el Presidente de la República, que tampoco le importa.



Nadie declara la recolección de residuos como servicio esencial.



Parece que entre bueyes compañeros no hay cornadas.



¿Dónde quedó el llamado voto castigo del pueblo a los gobernantes que no cumplen?