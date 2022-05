Protocolos Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recomendaciones y ordenanzas que discriminan a niños y adolescentes, aparentemente, sin sustento fáctico.



Como país nos hemos caracterizado, desde hace decenas de años, en ir a la vanguardia en una serie de temas diversos vinculados con libertades y derechos fundamentales.



Sin perjuicio de ello, en temas “Protocolos y Recomendaciones Covid”, en algunos asuntos parecería que no podemos salir del “sistema”, generándose una serie de discriminaciones sin ningún sustento científico, ni fáctico.



Las normas vigentes, hoy en día, en relación a protocolos del MSP son de Enero y Febrero del corriente año; la Ordenanza 85/22 y su actualización.



En ambas hay un trato desigualitario frente a personas que tengan vacunación o no, o que habiéndose vacunado hayan transcurrido 180 días desde la segunda dosis. Esas desigualdades refieren al tiempo de aislamiento, a la solicitud de testeo y muy especialmente resalto a la cuarentena exigida en caso de conviviente, incluso en niños y adolescentes, cuando se había expuesto públicamente que el Ministerio de Educación y Cultura no iba por “esa labor” del Ministerio de Salud Pública de “diferenciarlos”.



Hoy en día, estamos ante un nuevo escenario de casos de Covid confirmados por doquier. Se sabe que esta nueva variante no focaliza con consecuencias sobre lo respiratorio, por lo que no es “grave” y dura menos que una gripe común (menos de cinco días aproximadamente).



Parecería que la realidad/el mundo fáctico no coincide con el criterio normativo que se está llevando adelante en Uruguay ante la nueva variante Covid en circulación. Tampoco supongo haya respaldo científico alguno, porque dudo que se haya evaluado el nexo causal entre vacunados y no vacunados Covid y la nueva “ola”; y si nos guiáramos por el principio precautorio para argumentar, ni vacunados deberíamos de estar.



Por ende, pregunto: ¿es necesario continuar teniendo a los no vacunados, especialmente a los niños y adolescentes, discriminados en una serie de situaciones que no tienen sustento alguno?



¿Es legalmente aceptable que las recomendaciones exijan un trato desigualitario ante el hecho de que un niño/adolescente hayan optado sus padres vacunarlos o no, cuando la “símil” vacuna no es obligatoria, y cuando la realidad corrobora que a la mayoría de los niños y adolescentes no les pasa casi que nada al contraer Covid, y por sobre todas las cosas la cepa actual demuestra no ser más que una gripe?



Señores del gobierno uruguayo: ojalá continúen yendo a la vanguardia y no se queden con discursos generales que no se adecuan a la realidad. Ojalá adecuen las normas de forma más rápida para no discriminar lo que es injustificable discriminar. Porque por más que se trate de meras recomendaciones, mediante las mismas se estigmatiza.