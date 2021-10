Pandemia, LUC, Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Cuál es el rol de la oposición en un gobierno republicano?



A nuestro entender, la oposición debe dirigir sus actos a colaborar con el gobierno y marcar sus desacuerdos e intentar mejorar las ideas en bien del país.



Lamentablemente, en el Uruguay la oposición sistemáticamente está tratando de destruir todo lo que el gobierno de coalición ha logrado, sin importar si es bueno.



Resumamos algunos hechos:



Durante la pandemia presionaron al gobierno para que los habitantes del Uruguay se encerraran en su casa; no era por el bien de ellos, era para que la economía cayera aún más de lo que ellos la habían dejado. Escuché del algún periodista en una infeliz expresión: “Que venga el informe de los muertos”.



Luego del brillante manejo de la pandemia, que nos ubicó en los primeros lugares del mundo, debieron callarse la boca. Entonces comenzaron a juntar firmas para derogar la LUC, que es una espectacular ley que ha implantado esta coalición.



¿Es legal juntar firmas? Sí. Pero, ¿es ético como lo consiguieron? No.

Presionaron, extorsionaron y obligaron a firmar en las ollas populares para darle un plato de comida. Aberrante actuación del Pit Cnt - FA.



El que redacta esta carta desea fervientemente que se llegue a las firmas, e iremos al referéndum confiados en la sabiduría de nuestro pueblo que fue el que votó el cambio.



No compren a los uruguayos por bobos, porque se van a equivocar.

Como final de esta cadena de atropellos a la democracia, está el tema del puerto y el acuerdo con Katoen Natie.



No cabe duda que dejaron un problemón sin resolver que tenía a nuestra terminal marítima estancada. Una controversia que el gobierno frentista emparchaba cada 90 días, mientras nuestra terminal perdía clientes y no se modernizaba; y una espada de Damocles de un juicio de 1500 millones que caería en cualquier momento.



Se imponía un arreglo y fue lo que se logró que será bueno, regular o malo, pero se arregló.



Se extendió el contrato por 50 años, se logró una inversión de 455 millones de dólares en los próximos 5 años y la empresa desistió del juicio. Hoy estamos observando los resultados: aumentó el volumen y se recuperó la operativa con Paraguay y se está modernizando.



De no firmarse esto, el resultado sería estancar el puerto por 5 años y la posibilidad de perder el juicio. Digo 5 años, porque mirando el juicio con Phillips Morris llevó ese tiempo el fallo.



Resumamos las virtudes de esta empresa:



Se creó en 1894 en Bélgica y hoy es la concesionaria de 36 terminales marítimas en los 5 continentes. Tiene 15000 empleados. No son improvisados, es una empresa seria que llevará a nuestro puerto a ser líder en la región. Quizás esto es lo que más le duele a la oposición ya que lo que no pudieron lograr en 15 años, este gobierno de coalición lo logró en pocas semanas.



Por lo tanto, el juicio iniciado por el FA al gobierno debe tratar si este convenio sirvió al Uruguay o no y no detenerse en argucias como quién lo hizo, quién debería haberlo hecho, etc.



En cuanto a la denuncia penal, no me detengo a analizarla porque es sencillamente ridícula.



Conclusión: el Frente Amplio está poniendo palos en la rueda y no para lograr un mejor bienestar de sus ciudadanos, sino para imponer una sistema comunista finiquitado y fracasado en el mundo, y que sea el Uruguay otra Cuba, Nicaragua o Venezuela.



No queremos esto, ¿verdad? Entonces votemos no a la derogación de la LUC. ¡La LUC no se deroga!