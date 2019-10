Palabras del candidato del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Hay un refrán que dice que “el pez por la boca muere".



Otro tanto le sucedió al Ingeniero Daniel Martínez, candidato presidencial de la coalición gobernante.



Obras y no palabras dijo y repitió el candidato.



Obras de corrupción son las que llevó adelante el frente amplio en Pluna, en Ancap, en la regasificadora, en ASSE, en Aratirí, en UPM, en el mides, en el ministerio del interior, en la jefatura de policía, en lASS, Aduanas, en los negocios con Venezuela, y tantas más que con el tiempo se conocerán.



Palabras al viento fueron las promesas presupuestales para la enseñanza, el no aumento de los impuestos, la reducción de los índices de delincuencia. La promesa de cortar la mano a los ladrones convertiría al” frente amplio” en el” frente manco”.



“Res non verba “decían los romanos. En castellano “hechos y no palabras”.