El nuevo Zar de todas las Rusias

Existen en la actualidad diversas divisiones territoriales en el mundo, que van más allá de las fronteras geográficas reconocidas.



Comenzando por las idiosincrasias tenemos Occidente, Oriente Próximo, Medio Oriente, Lejano Oriente. Nosotros pertenecemos a Occidente y muchas veces nos cuesta interpretar a los habitantes de esas otras regiones.



En Occidente existe un indudable liderazgo de los EE.UU., que en muchos casos ha utilizado su poderío militar para intervenir en varios conflictos no siempre justificables y que han llevado a que su actual Presidente se haya comprometido a no enviar soldados de su país a combatir en el extranjero, salvo para honrar sus compromisos internacionales, léase OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).



En Oriente Próximo quien tiene el liderazgo indiscutido es Rusia, la que a través de los años ha dominado la mayor parte de del territorio oriental de Europa y el norte de Asia.



Ha tenido intervenciones militares en diversos países que antes conformaban los 15 integrantes de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), además de su invasión a Afganistán.



Lo que es indiscutible es que la predominancia de las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China basada en su poderío militar es de tal naturaleza, que si intervienen en su zona de influencia, las otras dos se abstienen de operar.



Estamos viviendo en estos días la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, preparó concienzudamente este ataque con el pretexto de impedir que Ucrania no ingresara a la OTAN. Ya en 2014 había atacado a este país quitándole la península de Crimea, lo que derivó en algunas sanciones económicas de Occidente sobre Rusia. Ahora se evita la confrontación militar, algo que Putin descontaba, y se intensifican las sanciones económicas con la esperanza de aislar y asfixiar a este país.



Mientras tanto, Ucrania se defiende como puede frente la aplastante superioridad bélica de su contrincante (ejércitos regulares de más de 600 mil hombres contra 200 mil, más de 700 aviones militares contra 200, y más de 100 buques contra 2).



Se está gestando un nuevo y peligroso orden geopolítico, donde las superpotencias imponen su ley, convirtiendo a las Naciones Unidas en un ente burocrático perimido.



Volviendo a Rusia y su política territorial expansionista: ¿hay un líder en Occidente capaz de enfrentar a los autócratas que gobiernan Rusia y China? ¿Qué ocurrirá si atacan a un país integrante de la OTAN? ¿Se le defenderá con armas convencionales o se irá a una guerra nuclear?



Por último, ¿la izquierda uruguaya apoya o por lo menos no critica la invasión de un imperio, creado por el marxismo-leninismo, a una nación libre y democrática como es Ucrania?