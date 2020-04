No es el momento oportuno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cada día que pasa la Izquierda uruguaya nos demuestra su actitud antipatriótica.



No les importa qué consecuencias esto traerá para todos los uruguayos, sino que la finalidad detrás de todo esto, es poner el palo en la rueda y desacreditar la función del actual gobierno.



La última jugada ha sido la renuncia de más de treinta funcionarios de altos cargos en ASSE de la regional Oeste y Este del país. La declaración del Presidente Lacalle fue lo que todos pensamos: "No nos parece el momento oportuno". Según declaraciones del Dr. Cipriani, todos estos funcionarios son afiliados al Frente Amplio y a él le fue comunicada esta renuncia por intermedio del presidente de dicha colectividad, Javier Miranda.



Menos mal que Miranda había declarado que el Frente Amplio iba a hacer una oposición constructiva, responsable y firme.



Esto forma parte de las cosas que cada día nos estamos enterando después de la aparición del contenedor con insumos médicos para Sanidad Militar abandonado en un depósito; de otro contenedor que el Cotolengo Don Orione le había trasladado al Mides y o casualidad el expediente tenía fecha 25 de noviembre y allí quedó encajonado; del descubrimiento por parte del Ministro de Defensa, Javier García, que había 400 vehículos para actos administrativos (tenían más vehículos que la parte operativa de las FFAA).



Es insólito todos los despilfarros que están apareciendo y tengan en cuenta que esto recién empieza. No quiero saber todo lo que va a surgir cuando después de la pandemia, entren a funcionar las auditorías en las distintas áreas del Estado.



Según declaró el Ministro Pablo Bartol, han detectado que hay alrededor de 400.000 uruguayos en la informalidad que no figuraban en ningún registro estatal. ¿Acaso el Mides y el BPS no estaban enterados?



Cada día que pasa queda demostrado cuáles son las consecuencias después de un gobierno de izquierda y que para mantenerse en el poder necesitan que exista la pobreza, la cual es usada como caldo de cultivo para conquistar votos. Esta pobreza se ve aumentada por los constantes actos de corrupción que se han descubierto en distintos gobiernos. En Venezuela tenemos a las hijas de Chávez junto a Maduro y su séquito que viven una vida fastuosa con cuentas multimillonarias en paraísos fiscales; Correa que está escondido en Bélgica y viviendo cómodamente sin poder volver a su país pues fue condenado por corrupción; lo mismo le ha sucedido a Lula que de sindicalista pasó a tener un patrimonio muy importante y fue condenado por la justicia; en Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, más que conocido todo lo sucedido.



Hay que tener paciencia y creer en el dicho: la justicia tarda, pero llega.



En este momento, los uruguayos debemos apoyar a este gobierno que está teniendo directivas muy eficientes. Desde el primer día, se dijo claramente que no iba a haber retaceos en gastos para proteger a la población de la pandemia y eso ha quedado demostrado.



Eso sí, tampoco podemos apoyar ideas irresponsables como otorgar una renta básica universal que no se sabe por cuánto tiempo se va a prolongar, a no ser que los dirigentes sindicales donen la mitad de sus ingresos, con lo cual estoy seguro sería una suma bastante abultada. Tengan en cuenta que sus amigos dejaron el gobierno con el tanque vacío, a pesar de la bonanza.