Mega imprudentes

@| El candidato Bolsonaro esta prácticamente en la puerta de la presidencia del Brasil. En este nuestro país, con pocos habitantes, costo de vida galopante, tarifas publicas e impuesto a todo lo que se mueve o no, hay imprudentes que hablan ya contra el próximo presidente en aquel país sin pensar (está prohibido) que dependemos y dependeremos de ellos siempre.

Mientras tanto, en Guatemala, la ex vicepresidenta ha sido condenada a 15 años de prisión efectiva por maniobras durante la gestión que dañaron al Estado.



¿Por que estos inhábiles declarantes no miran hacia adentro de su desgobierno y establecen comparaciones y frenan las sandeces?