Al maestro Jesús Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Entre el 1986 y 1992, asistí a la Escuela Pública N° 133 de Paso Platón, ese hermoso lugar que hace un año atrás ni siquiera figuraba en google maps!

Hace poco leí esta frase: “Enseñar es escribir en el corazón de un niño”.



¡Eso es muy cierto!



En mi caso, tu hiciste mucho más que eso, me enseñaste cuál era el camino, me guiaste hasta él.



Siempre hablamos con Anita de la importancia que tuviste en nuestras vidas, de cuánto nos ayudaste, de lo beneficiadas que fuimos al tenerte como maestro.



Hoy quiero agradecerte por haber sido tan desinteresado, por tu dedicación, por tu amor a tu profesión y a tu prójimo, por tu obra social, por creer en mi.



Hay personas que pueden sumar o restar en la vida de alguien, pues tu sólo has sumado en la mía y seguramente no tienes consciencia de ello.



Para mi fue una suerte tenerte como maestro, que además de la tarea curricular hayas hecho tanto: convencer a mi padre de la importancia de seguir estudiando después de Primaria, conseguirnos el hogar estudiantil, tomar la responsabilidad de ser nuestro tutor, recibirnos en tu casa, permitir que compartiéramos la mesa con tu familia, ayudarnos a creer en nosotras mismas, etc. ¡Muchas gracias!



¡Esas cosas no se pagan con dinero!



Hoy vivo en Montevideo, soy secretaria, tengo dos hijos divinos: Delfina (3) y Santiago (5), tengo un esposo, una casa, un perro, 2 gatos y los mejores recuerdos de mi maestro!



Ojalá mis hijos se crucen con muchos Jesús Pereira en sus vidas; ojalá yo pueda hacer por alguien la mitad de lo que tu hiciste por mí.



Un gran saludo y gracias por haber escrito en mi corazón.