Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Comenzó el show contra la LUC, lógicamente acompañado con las murgas compañeras para que la gente las vea gratis.



Sinceramente, no me gustan y he intentado comprenderlas escuchando a muchas, pero no lo logro.



Al inicio de la campaña contra la LUC, el ex presidente Mujica declaró que era una ley terrorista. ¡Se equivoca y mucho!



Si es tan mala la ley en tres años los votantes se lo harán sentir en las urnas; ¿o acaso tienen miedo que resulte positiva?