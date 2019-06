¿Y si levantamos la alfombra?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Con este título el Sr. Héctor Cariús, escribió el día miércoles 5 en esta sección, sobre el desastre que es la educación en la actualidad. En general concuerdo con la mayor parte de su carta, pero si bien también estoy de acuerdo que no hay maestros capacitados y agrega por “el sueldo miserable que ganan”, reconozco que no se cual el sueldo que tienen, pero si se que no tienen vocación para el ejercicio de la docencia cosa que tenían la mayor parte de los maestros hace muchos años. También reconozco que no se que sueldos ganaban en esas épocas, por lo tanto no creo que un sueldo aumentado sustancialmente se aumente la vocación por el magisterio. No recuerdo en la época que fui a la escuela que algún maestro faltara, sólo uno en cuarto año que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, pero el primer día el director se hizo cargo de la clase y al día siguiente vino una maestra suplente hasta el reintegro del maestro. Jamás un paro por aumento de sueldo ni por ningún otro motivo, ni ninguna queja por sueldo, se llevaban los cuadernos con los deberes a su casa y al día siguiente todos corregidos palabra por palabra, marcando los errores cometidos que los corregíamos a la hora del recreo. Lo mismo con la aritmética, cuenta por cuenta con los puntos y las comas donde correspondían. Una gran diferencia con las maestras actuales.



Posiblemente en la actualidad hayan algunos con vocación, pero tendrían que ser la mayoría, por no decir la totalidad. Habían alumnos que no tenían más remedio que repetir, pero no se traumaban por eso, ni abandonaban los cursos.