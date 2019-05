Al Intendente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Intendente colocado, le voy a dar unas ideas, ya que a los de su grupo parecería que se le han acabado.



Rampas en las esquinas para las sillas de ruedas; unas calles las tienen, otras no. El discapacitado se siente impotente al usar las veredas no acondicionadas para ese menester.



La poda de los árboles; en algunos caso hace 30 años que no los podan y la altura que han alcanzado hace que las raíces destrocen las veredas. Veredas que las personas mayores y miran al piso por temor de tropezar y romperse un hueso.



Espero que Ud. sea diferente y se ocupe, ya que está cobrando un sueldo digno de un frenteamplista. Hoy está allí y mañana quizás sea como yo, un ciudadano común pagador de sueldos a personas con ese puesto.