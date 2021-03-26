Intendente de Canelones

Walter Méndez Arocena Canelones

@|Sr. Intendente:

En su discurso, tiempo atrás, anunció que tendería muchos puentes con distintos componentes de la sociedad. En su actuación anterior, si mal no recuerdo, dijo lo mismo.

Hoy Solymar Norte está a la espera de que nos tenga en cuenta y termine de arreglar todas sus calles. Que las pluviales sean iguales a la zona Sur; tapadas como corresponde. Necesitamos focos de luz en las calles, tan necesarias para ayudar en la seguridad. Carteles de PARE en más esquinas; especialmente por los niños y ancianos. Carteles con los nombres de las calles. Exigir a los vecinos "olvidadizos" que deben mantener limpio sus terrenos baldíos. El retiro de los restos de podas en tiempo y forma por parte de la empresa que corresponde.

Y por último y como capítulo especial, un pedido referente a las cooperativas de basura, instaladas en un predio ubicado en nuestro barrio (Paso Escobar, entre Venezuela y William).

Creo que Ud. y sus asesores están en condiciones de reestructurar y organizar la ubicación de estas empresas; para que estén en un lugar adecuado y libre de toda complicación (ruidos, olores, transporte, etc.). Para de esta manera mejorar el medio ambiente, el descanso y la higiene de estos trabajadores y los vecinos en general.

Porque todos nos merecemos respeto y tranquilidad.

Le solicito también la posibilidad de crear un cuerpo inspectivo que trate con respeto y seriedad al vecino y además que haya una respuesta frente a una reclamación o pedido.

Sr. Intendente, si un día nos despertamos con este panorama resuelto, ese día podremos decir que cumplió sus promesas.

Estos reclamos fueron planteados también, por vía electrónica, a la Alcaldesa de Ciudad de la Costa, Sra. Miriam Misiriam.

