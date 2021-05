Para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como vecino de la ciudad de Montevideo, deseo llamar la atención de la IMM sobre algunos problemas que necesitan una urgente solución:



1. Las veredas de Montevideo fueron hechas para los peatones y las mascotas. Vemos con preocupación motos y bicicletas de deliveries circulando libremente por las veredas y poniendo así en peligro a los peatones, a los niños y a las mascotas. En particular la Rambla de Pocitos es usada por vehículos birrodados que molestan y son sumamente peligrosos por la velocidad en que se desplazan entre los peatones.



La IMM debe poner un fin a esta situación, haciendo controles permanentes y poniendo multas a quienes no respetan las reglas mínimas de un buen ciudadano.



2. La IMM debe ser la responsable del mantenimiento de las veredas, así como lo hace con las calles. Las veredas son un espacio público y no privado, y su mantenimiento no puede ser una responsabilidad de los propietarios de viviendas y edificios.



3. Se ha vuelto insoportable la presencia de la cantidad de personas en situación de calle que hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier sitio, con frecuencia junto a los contenedores de basura.



La IMM debe intervenir para evitar que esto suceda y mejorar así la condición sanitaria de los espacios públicos.