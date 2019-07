El Guardián y la Suprema Corte de Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parece que las cosas se vienen corrigiendo.

Parece que todos quieren que se demuestren los controles sobre ese sistema tan comentado.

Parece que se han puesto de acuerdo en aclarar la situación.

Todo parece, parece, pero lo que es real es que no tienen ni la menor idea.



Asusta escuchar a las autoridades que manifiestan por parte de la Suprema Corte de Justicia que en los próximos días recibirán los informes tanto del Ministerio del Interior como de las compañías telefónicas.



Y seguimos con el parece. Parece que las autoridades, especialmente de la Suprema Corte de Justicia, no tienen idea o no quieren controlar lo que ya es incontrolable.



Yo, un simple ciudadano, me doy cuenta que el único control que podría hacerse es entre tres elementos: órdenes de los jueces, informe del Ministerio e informe de la compañía.



Señores, reaccionen, lo que la ciudadanía quiere saber es si las intervenciones realizadas fueron autorizadas por la Justicia; a la ciudadanía nada le importa si las cuentas cierran entre el Ministerio y las compañías.



Lo importante es si se cumplió con la ley, lo demás es cháchara para la tribuna.