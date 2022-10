El fallido puerto pesquero de Capurro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Cuando el Presidente del Directorio de la A.N.P., Dr. Curbelo decidió seguir adelante con el proyecto del Frente Amplio del puerto pesquero de Capurro, algunos especialistas manifestamos nuestra sorpresa y nuestra discrepancia coincidiendo con lo sostenido, al tomar conocimiento de ese proyecto, por el entonces diputado y actual Subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola (El Observador 4.4.2017).



A esta altura, ese emprendimiento ha irrogado alrededor de US$ 110 millones de dólares, a lo que habría que agregarle el costo del dragado que se puede estimar en US$ 10 millones de dólares, más US$ 1 millón de mantenimiento anual. Todo parece indicar su fracaso habida cuenta de lo estéril que fue la promoción de esta terminal pesquera que se efectuó, hace un año, en Vigo, por parte del Sr. Vicepresidente de la ANP, las reiteradas prórrogas a la presentación de ofertas en la licitación para su concesión por falta de oferentes y por las propias palabras del Presidente Curbelo que dijo que “no hay un interesado firme”. Se trata pues de un emprendimiento fallido, en base a un proyecto que fue mal estudiado y que va a generar un impacto financiero particularmente gravoso.



Frente a esta realidad, el Presidente de la ANP plantea como alternativa a considerar que ese Instituto asuma la gestión de esta terminal. No compartimos ese criterio que agregaría un error más a los ya cometidos, porque ello implicaría ir a contramano con la Ley de Puertos, aumentar la empleomanía y los gastos, en particular, por el personal requerido y los costosos equipamientos que se deberían adquirir a esos efectos. En mi opinión, existen dos alternativas a estudiar, pero a estudiar en serio y no haciendo las cosas “al boleo” como las hicieron el Frente Amplio y el actual directorio de la ANP.



Una de ellas podría ser una solución para la Armada Nacional. Allí podría disponer de un amplio espacio para sus instalaciones y para el atracadero de sus buques y abandonaría las que tiene actualmente dentro del puerto de Montevideo; dando cumplimiento al compromiso que asumió el Estado con la empresa TCP- Katoen Natie, conforme al contrato del 25 de febrero de 2021. Esa empresa podría hacer un aporte financiero para facilitar que se lleven a cabo esas instalaciones como lo ofreció en el año 2012.



La otra alternativa podría estar dada por la concesión de esa terminal portuaria para desarrollar allí un puerto fluvio- marítimo con todas las instalaciones y comodidades para recibir los cruceros marítimos. De ese modo quedaría más espacio libre en los muelles, que permiten mayores profundidades dentro del recinto portuario al desplazar la operativa de las naves de Buquebus y los cruceros turísticos a esa nueva terminal. Incluso se podría pensar, por el concesionario, en generar un verdadero paseo turístico con free shops, boutiques, restaurantes, etc. en ese lugar.



Ahora bien, cualquier solución que se alcance deberá contemplar la operativa de los armadores pesqueros nacionales y extranjeros y de sus servicios accesorios que no puede seguir desarrollándose en la forma precaria con que lo están haciendo ahora. Estimo que en la medida que TCP sea exclusiva y excluyente en el movimiento de contenedores y que a ello se agregue el eventual desplazamiento de Buquebus, de los cruceros y de otras embarcaciones de poco calado a puerto Capurro, se podrá ubicar a la operativa de la pesca nacional e internacional en un lugar adecuado de los muelles públicos.



Con lo expuesto, simplemente pretendo rescatar los restos náufragos de un emprendimiento fallido que va a generar enormes pérdidas a la ANP, sin perjuicio de reconocer la calidad de la obra civil allí realizada.