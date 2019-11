El FA en campaña burda y agresiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| La campaña del Frente Amplio conlleva un neto contenido de falsedad electoral. El Frente Amplio no es creíble, no sale de su idiosincracia de denostar, de atacar, de decir que todo lo que no digan o hagan ellos esta mal. La maquinaria montada por la izquierda es muy grande y tratan de pegarle a la coalición desde todos lados. Desde el gobierno con una vicepresidenta a la que nada le importa la constitución, que hace campaña política volviendo a sus raíces del estallido social, y sólo le faltó hablar de revolución. Su candidato, culpado y ninguneado por los suyos trata de salvarse con una triste imagen, primero desde el facebook y ahora con las selfies, atacando apellidos, partidos, a cuyos votantes, irónicamente les pide su voto. Los sindicalistas acomodados fomentando la continuidad.



Inseguridad: ¿Los uruguayos queremos al frente del Ministerio uno de los causantes de lo que sucede, el Sr. Leal? Ese que hace unas pocas semanas hablaba mal contra todo el que decía que hay inseguridad y ahora con los votos vistos se hace el sincero. Todo ese falso sinceramiento del FA no hace más que refrendar todo lo que desde la oposición se dijo.

Falta que salga Astori a decir que tenemos problemas en la economía y Netto lo mismo con la educación.



Si el Partido Nacional fuera gobierno y estuviera haciendo todas estas cosas, sería el gran escándalo con voces del FA , del PIT y de los ciudadanos condenando esa actitud. ¿Porqué no hacerlo con el Frente Amplio? Antes se llamaba voto castigo.



Si alguien tenía dudas de lo que son, ahora lo están demostrando con esta falsa campaña, burda, agresiva y hasta desesperada. Deben irse.