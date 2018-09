¿Qué espera el pueblo? 

@| La percepción mayoritaria es clara, una situación nacional grave, con tendencia a ser ingobernable, entrando en período preelectoral.



Primero, como no hay caudillos, se hace imprescindible un grupo coherente de personas que demuestren unidad y entusiasmo en gobernar. Esperando sean fehacientemente honestas, empeñadas y capaces. Congeniar que no hay banderas, sino compromisos ineludibles, una obligación real con el pueblo. Por ello, la consigna es unirse para sobrevivir.



Segundo, la situación moral, social, económica, administrativa del Uruguay está en una crisis no vista.



No fue necesaria una guerra convencional para tener los momentos que vegetamos sino, luego de la mayor prosperidad nacional. El descontento trepó al abrigo de los llamados progresistas. Descollando el incumplimiento, soberbia, dilapidación, pisoteando las leyes, bienes y servicios, con desprecio de los pobladores y más sobre quienes no les acompañan. Politizando y destruyendo las bases del conocimiento y la moral e intentando cambios irracionales a contracorriente y peor, luego de destruir lo conquistado con el esfuerzo del trabajo. Hace que las necesidades sean muy claras por ser atacadas las raíces de una nación en crisis.



A gritos lo pide el pueblo: no hay autoridad, tampoco seguridad, enseñanza, trabajo, salud para volver a ser un país productivo, eficiente y competitivo. Las recetas introducidas provienen de enormes fracasos, que les llevaron a la ruina. ¿Quiere Ud. Ser parte de esos lugares?



Por lo tanto hay que salvar el país, es lo que se debe exclamar a cuatro vientos, mediante un serio programa quinquenal, implantando políticas y líneas estables dedicadas a solucionar los más graves problemas acuciantes. Aprovechar la receta populistas de acercarse a los cantegriles, periferias marginales de ciudades y pueblos y mostrar qué se va a hacer, que sí se puede, mentiras, no. Pero, no es gratis, habrá que sacrificarse por el contexto alcanzado. Lo que se debe recalcar en lugar de ocultar.