No entienden...

@|Se pueden hacer bien las cosas.



Luego de 15 años de gobernar con mayorías parlamentarias se acostumbraron a hacer lo que les parecía, sin importar nada ni nadie.



Ahora que están en la oposición no saben qué hacer; tiran fruta de todos los temas, un día sí y otro también.



No hace falta recordar la famosa interpelación a Larrañaga por "la brutal represión" en la Plaza Seregni, que luego de vistas las filmaciones resultó sólo un histeriqueo mentiroso.



Otra fue cuando dijeron que no había nada firmado con las vacunas chinas, ¡qué horror! ¡Nos están mintiendo en la cara! Pasaron los días y el director brasileño confirmó las tratativas directas con China.



Bueno, como éstas, un montón de alborotos que no resultaron en nada.

Ahora cambian la estrategia y citan a 5 Ministros y a alguno más para que den explicaciones. Creo que Arbeleche debería tener un despacho permanente en el Palacio Legislativo, al menos ahorraría en transporte.



No pueden ver que el gobierno esté haciendo las cosas bien sin politizar el tema de las vacunas; es la oposición que lo está politizando. ¿Acaso no escucharon todo lo que dijo el Sr. Presidente de todos los uruguayos? ¿No les bastan las explicaciones dadas a Carámbula y la reunión del Ministro Salinas con los representantes que enviaron? ¿Qué más quieren?



Si pretenden cogobierno, sería mejor que se lo saquen con peine fino.



Luego de 15 años de ninguneo, hay un gobierno para todos, sépanlo.



Y la frutilla de la torta, el maestro del despilfarro sale hablando de vender la casa de Punta del Este y Suárez...



Sr. Mujica, usted ya vendió Pluna y todavía estamos pagando, puso a su delfín en Ancap y aún lo estamos pagando...



Mejor dedíquese a plantar nabos en su chacra que le irá mejor.