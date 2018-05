@|No es para todos el cargo de DT de Peñarol.



Es un Club con una historia que sorprende a uruguayos y extranjeros.



El perfil del DT de Peñarol debe obligatoriamente tener algunas características, liderazgo, autocrítica, seguridad, orden táctico, conocimientos técnicos, relación y empatía con jugadores, prensa, hinchada, en fin, no es para poner al primero que se nos ocurra. Los resultados pueden ser buenos, regulares o malos aunque no definen todo.



Eso sí, cuando disputamos 9 puntos en el exterior y no ganamos ni uno; cuando le tenemos que ganar a Nacional y Nacional nos pasa por arriba; cuando perdemos un campeonato por la derrota frente al equipo que justamente fue a Peñarol al único que le ganó y si vamos 1-4 con Progreso, podíamos ir 1-6. 1-7, algo pasa.



Debemos cuidar celosamente la historia de Peñarol, es el deber de todos los peñarolenses, o más que deber es la obligación y el compromiso de todos los aurinegros. Ya hemos tenido paciencia de sobra.