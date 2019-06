Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|He tratado de cumplir con la exigencia de la DGI respecto a constitución de domicilio electrónico. Pese a tener educación terciaria y ser un usuario moderadamente hábil de tecnología informática, los pasos en cuestión implicaron dificultades, desconocimiento por parte de los actores (por ejemplo, personal de "Abitab"), atención al público con malos modales por parte de personal de la DGI, mails con idas y venidas para procurar solucionar asuntos con "AGESIC", etc.



El personal de DGI con quien traté, me indicó que existe información no oficial que genera confusiones a los usuarios y que hay que regirse por el comunicado oficial.



Si uno trata de hacerlo, también surgen problemas permanentes. Yo recibí OK de culminación de la gestión pero no el mail que me autorizaría a avanzar en el proceso.



Llevo dedicado al tema unas cuantas horas en diversos lugares físicos y digitales.



Me parece que la burocracia estatal sigue vigente y que estamos lejos de un país en que los trámites funcionen automatizados y con fluidez.