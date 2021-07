Para la DGI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quisiera denunciar el mal proceder de la DGI con los que, como a mi, nos deben abonar créditos a favor.



Entré en línea e hice mi declaración jurada como corresponde. Me informaron que los que la hicieran antes del 9 de julio, recibirían la devolución en el banco a partir del 15 de julio. Al no recibir nada, llamé a la DGI y me dijeron que era culpa del Brou. Llamo al Brou y me responden que la DGI nunca mandó el archivo, etc.



Conclusión: juegan con el bolsillo de la gente.



A mi me deben dinero que me descuentan demás. Hice todo como piden por la web y lo hice a fines de junio y ya debería haberlo cobrado.



Si no abonas en fecha existe la multa, el recargo, etc; y cuando deben pagarte no pasa nada, te pagan cuando quieren y cómo quieren. Denuncio ese mal proceder porque la gente tiene que conocer la realidad.