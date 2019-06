Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sres. Directores de OSE: nos pide que no derrochemos el agua que nosotros pagamos. En Santa Lucía tenemos la usina potabilizadora; si los gerentes de dicha oficina recorrieran dicha ciudad, van a notar las pérdidas de agua en las calles (algunas pasa hasta un mes sin ser reparadas).

Al día de la fecha (17 de junio), llevo realizados 5 reclamos por una pérdida en la vereda (hace más de 15 días). Lo único que me preguntan si tengo presión, y digo que sí.



Si OSE no tiene los suministros para la reparación, pueden enrollar una goma de cámara de bicicleta y atarla con alambre y así podría aguantar un par de meses. Hoy por hoy, se hizo un pantano. Supongo que descubrir el caño no debe de ser muy complicado ya que la tierra está blanda.



Espero que alguien de OSE lea este reclamo. ¡Cuidemos el agua!



Bebo agua de OSE por considerar que es de excelente calidad, por eso no hay que dejar que se pierda.