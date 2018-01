Corralito mutual



@| Se escuchan muchas quejas por el “corralito” del FONASA que impide la migración de afiliados entre sociedades médicas lo cual constituye otro abuso de autoridad aun superior a la restricción de poder hacerlo sólo durante febrero, coartando libertades constitucionales por lo que se convierte en inconstitucional, avergonzando así al Presidente con su “fuera de la constitución nada”.



Lo del “corralón” del título, mejor que inconstitucional habría que catalogarlo de delictivo como una expoliación.



Para empezar el FONASA que nos quitan de los ingresos no es un impuesto sino que es una tasa que se paga por un servicio que se recibe pero, inconstitucionalmente, se rebaja proporcionalmente al ingreso, es decir por montos diferentes a distintas personas cuando el servicio prestado es el mismo para todos los involucrados.



Para seguir, lo retenido de los ingresos es un porcentaje de los mismos, sin límite, cuando de antemano se sabe cuál es el tope que se puede retener según la Ley que lo creó (CPE = Costo Promedio Equivalente, actualizado semestralmente por el PE por adelantado).



Podemos acotar que el sistema es tan rudimentario que hay quienes pueden regular sus aportes sin excederse mientras que hay otros que están atrapados dentro del “corralón” aportando obligatoriamente.



Continuamos con la devolución de lo retenido en forma abusiva. Se retiene desde el mes de enero durante los doce meses y se devuelve recién en Setiembre del año siguiente por lo que el préstamo compulsivo al gobierno es por un plazo que oscila entre 21 y 9 meses como demora máxima y mínima respectivamente.



Vale decir que, en promedio (15 meses) se nos devuelve un importe de por si desvalorizado al menos por el IPC lo cual representa no menos de un 10 %.



Pero eso no es todo, para calcular la diferencia entre lo retenido y lo realmente debido (CPE), a éste CPE lo aumentan en un 25 % como “contribución solidaria”, aunque algo solidario debería ser voluntario.

Y aquí no termina la cosa porque en los casos que corresponde se descuenta de la devolución un 20 % por concepto de la rebaja del IRPF cuando se realizó la retención. Aunque por ley la rebaja no puede ser nunca superior al 10%.



En resumen, un 10% estimado por devaluación más un 25 % “solidario” más el 10 % que se tragan por la diferencia en la rebaja del IRPF, resulta que recién bastante más de un año después nos devuelven cerca de la mitad de lo que nos sacaron a la fuerza en forma ilegal.



¡Esto sí que es un corralón!... pero…



¿Qué hacen los legisladores, sobre todo los de la oposición al respecto?

¿O a ellos no les afecta el sistema y por eso no les importa?