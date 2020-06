Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Para algunas personas solo existe Antel; olvidan al Sodre y al Secan.

En efecto, en la órbita de creación de contenidos más parece necesario y adecuado que sean justamente el Sodre y el Secan quienes tienen ya por cometido la creación y transmisión de contenidos y no una empresa telefónica que se ha llevado fuera de su campo de acción definido claramente.



De esa forma, tanto uno como los otros, sí estarían cumpliendo sus funciones; y por esa vía, la sociedad toda recibiría mucha más calidad de contenidos. Y los propios creadores contarían con espacios concebidos para ese fin.



Salas y medios potentes y espacios adecuados para la actuación y/o recepción de esos productos.



También, el que cada quien atienda su juego, evitaría tentaciones de eventuales administradores generalmente motivados más por su propia figuración y así caer en gastos y no inversiones necesarias que lleven su foto como mayor destaque.



Y de una buena vez, la conexión de banda ancha y fibra óptica completaría a todo el país y en momentos críticos como el actual, la educación sí tendría la capacidad de desarrollo a distancia que hoy no tiene. Y el desarrollo del interior también contaría con un medio y modo imprescindible para su proyección, haciendo de la vida en el campo algo mucho mejor.