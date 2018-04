Compras por Internet

@| Resulta que para poder hacer una máquina necesité hacer compras por Ebay, ya que en el país no estaba lo que buscaba. El monto era mucho menor a 200 dólares.



Al tiempo me llega una carta de la Aduana en la cual me pide la declaración correspondiente. Hago la declaración vía web, adjunto la copia de la boleta de compra, pago los impuestos correspondientes dejando todo ok.



Al cabo de un tiempo me comunican que mi mercadería queda retenida “manualmente”, que es su potestad hacerlo para verificar si el contenido es realmente lo declarado (hasta ahí todo correcto). Y que tengo que presentarme personalmente o dejar en manos de un tercero que me represente en Montevideo, en el aeropuerto viejo de Carrasco con mi cédula, etc. O sea que para levantar algo que compré legalmente y en regla, tengo que viajar 1.000 kilómetros (vivo en Rivera), pagar 2.000 pesos en pasajes, 1.500 en un hotel, el pasaje ida y vuelta al aeropuerto, ya que no tengo ni amigo, ni pariente en Montevideo que me lo pueda ir a buscar.

¿Por qué esa discriminación con el interior? ¿Tan difícil es encontrar otra solución más justa? Una de mis compras era de 7 dólares. Pagué 5 dólares de impuestos. Me la retienen; decido no retirarla, ¡y se quedan con los impuestos que pagué por algo que no voy a recibir!



Realmente la Aduana en cuanto a trámites está totalmente obsoleta, no se ha adaptado a los nuevos tiempos, es un verdadero atraso.



Hasta ahora me han retenido 4 cosas. La verdad que parece que soy un gran favorecido por la retención “manual”; parece que protestar dando la cara tiene su efecto...



Este Uruguay macrocefálico, con una cabeza monstruosa llamada Montevideo, no le sirve al país. El paisito es un cabezudo.